Tariferfolg für die rechtsrheinische und westfälische Kalk- und Dolomitindustrie

In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der Kalk- und Dolomitindustrie hat die IG BAU für ihre Mitglieder eine Entgelterhöhung in Höhe von 5,4 Prozent durchgesetzt. Die Ausbildungsvergütungen steigen um 8,4 Prozent. Der Entgelttarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. April 2019.

Zur Meldung