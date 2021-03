Die Deutsche Bahn hat ihre Annahmen über die gewerkschaftlichen Mehrheitsverhältnisse in den Betrieben veröffentlicht. Hintergrund ist die angekündigte Einführung des TEGs. Demnach werden in den Betrieben der DB künftig nur noch die Tarifverträge derjenigen Gewerkschaft angewendet, die im Betrieb die meisten Mitglieder organisiert. Davon sind 71 Betriebe im DB-Konzern betroffen. In 55 davon gelten weiterhin die Tarifverträge der EVG.

