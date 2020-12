In dieser Woche sind die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie gestartet. Den Anfang machte die IG Metall in Hamburg. Dort hat der Bezirk Küste am Montag, 14.12.2020, als erstes Tarifgebiet mit den Verhandlungen begonnen. Die Gewerkschaft fordert die Beschäftigung in den Betrieben zu sichern, Zukunft zu gestalten sowie Einkommenssteigerungen um bis zu vier Prozent.

