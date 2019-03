Auftakt der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der Floristik

Am Montag, den 18. März 2019, beginnen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der Floristik. Die IG BAU fordert 6,5 Prozent mehr Geld sowie die Ost-West-Angleichung bei den Einkommen. In den vergangenen Tagen haben bereits zahlreiche Kolleginnen und Kollegen ihrer Verhandlungskommission den Rücken gestärkt.

