99,7 Prozent der ver.di-Mitglieder, die sich an der Urabstimmung für einen Streik an den Ameos-Kliniken Aschersleben-Staßfurt, Bernburg, Schönebeck und Haldensleben in Sachsen-Anhalt beteiligt haben, haben sich für Arbeitsniederlassungen ausgesprochen. Die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter fordern einen Anwendungstarifvertrag zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

