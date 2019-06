Tarifvertrag Energiewirtschaft: Keine Kündigungen bis 2024

Artikel

ver.di und IG BCE rufen Beschäftigte im Uniper-Konzern erstmals zu Warnstreiks auf

Die Gewerkschaften ver.di und IG BCE rufen erstmals in der Unternehmensgeschichte die Beschäftigten des Stromerzeugers Uniper in ganz Deutschland am 15. und 16. Januar 2019 zu Warnstreiks auf. Hintergrund ist der Tarifkonflikt, von dem rund 5.000 Beschäftigte betroffen sind. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 17. Januar 2019 in Düsseldorf statt.