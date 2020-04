Bauhauptgewerbe: Tarifverhandlungen werden erneut verschoben

Die drei Tarifvertragsparteien, der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, die IG BAU und der Zentralverband Deutsches Baugewerbe, haben sich darauf geeinigt, den Beginn der diesjährigen Tarifrunde erneut zu verschieben. Nachdem der Auftakt bereits im März aufgeschoben wurde, hätten am 21. April erste Gespräche stattfinden sollen. Diese sollen nun am 19. Mai 2020 in Berlin aufgenommen werden.

DGB/Best Sabel/F. Conrad

Damit reagiern die Tarifpartner auf die weiterhin anhaltenden Kontaktbeschränkungen. Es besteht die Erwartung, dass die Entwicklung des Infektionsgeschehens bis zum neu angesetzten Verhandlungsbeginn die Durchführung von Gesprächen wenigstens in einem kleinen Personenkreis ermöglicht. Weitere Verhandlungstermine sind für den 4. Juni 2020 und den 25. Juni 2020 verabredet.

Zur Meldung der IG BAU