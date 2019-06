CineStar: Tarifverhandlungen abgebrochen

Die Tarifverhandlungen für die Kinokette CineStar wurden am 28. Mai in der sechsten Verhandlungsrunde ergebnislos abgebrochen. Die Arbeitgeber legten ein unannehmbares Angebot vor. So sollten Servicekräfte in der höchsten Lohnkategorie in zwei Stufen jeweils 10 Cent pro Stunde pro Stufe mehr erhalten. Ein neuer Verhandlungstermin wurde nicht vereinbart.

