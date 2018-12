Alle Jahre wieder: Beschäftigte streiken bei Amazon

Nach sechs ergebnislosen Verhandlungsrunden haben die Journalist/innen bei Tageszeitungen für unbefristete Streiks gestimmt. 89,2 Prozent der Mitglieder der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di haben sich in der Urabstimmung dafür ausgesprochen. Die dju fordert 4,5 Prozent mehr Geld und mindestens 200 Euro mehr für den journalistischen Nachwuchs.

Artikel

Warnstreiks in Tageszeitungen wurden ausgeweitet

In der Tarifauseinandersetzung für die rund 13.000 Tageszeitungsjournalistinnen und -journalisten in Deutschland rief die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di am Wochenbeginn zu erneuten Streiks auf. Bereits über das Pfingstwochenende legten erste Redaktionen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen die Arbeit nieder. Die Verhandlungen gehen am 4. Juni 2018 weiter.