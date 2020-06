Die NGG hat am vergangenen Dienstag, 16. Juni 2020, erneut zu Warnstreiks in der Ernährungsindustrie aufgerufen. Diesmal wurde beim EDEKA Fruchtsafthersteller Sonnländer Getränke in Rötha gestreikt. Die Beschäftigten fordern eine Angleichung ihrer Löhne an das Niveau vergleichbarer westdeutscher Betriebe und Tarifgebiete. Nach Informationen der NGG gibt es Lohnunterschiede von bis zu 800 Euro.

