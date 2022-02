Hermann Rappe, langjähriger Gewerkschafter und Vorsitzender der IG BCE-Vorläuferorganisation IG Chemie-Papier-Keramik, ist am Sonntag im Alter von 92 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Der DGB trauert um einen Menschen, der sich stets für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für die gewerkschaftliche Idee der Solidarität eingesetzt hat.

Hermann Rappe picture alliance/Thomas Köhler

Reiner Hoffmann, DGB-Vorsitzender:

"Wir trauern um Hermann Rappe, einen Gewerkschafter, der sich immer für die arbeitenden Menschen und für die demokratisch verfasste Gesellschaft eingesetzt hat. Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt seiner Familie. Mit seiner Arbeit hat Hermann Rappe wichtige Grundlagen für die Gewerkschaftsbewegung gelegt. Immer wieder ist es ihm gelungen, die Beschäftigten für die gewerkschaftliche Idee einer solidarischen Gesellschaft zu begeistern. Seine Stimme wird uns fehlen.“

Mit Hermann Rappe verlieren wir einen der profiliertesten Gewerkschafter der Nachkriegsgeschichte. Seit seiner Jugend war er politisch und in der Gewerkschaft aktiv. Er arbeitete in verschiedenen Positionen für die IG Chemie-Papier-Keramik, deren Vorsitz er ab 1982 für 13 Jahre inne hatte. In diesen Jahren übernahm er auch Spitzenfunktionen in der Internationalen Föderation von Chemie-, Energie- und Fabrikarbeiterverbänden sowie als Präsident der Europäischen Föderation von Chemiegewerkschaften. Er gilt als entscheidender Wegbereiter der deutschen Mitbestimmungs-Gesetzgebung, die bis heute international beispielgebend für die soziale Marktwirtschaft ist. Maßgeblich beteiligt war er darüber hinaus an der Gründung der heutigen IG BCE. Gemeinsam mit den Vorsitzenden der Gewerkschaft Leder und der IG Bergbau und Energie legte Hermann Rappe den Grundstein zur Fusion der drei traditionsreichen Organisation 1997 in der neuen IG BCE. Nach der Wende leistete er einen herausragenden Beitrag zum Neuaufbau der Gewerkschaften in Ostdeutschland. Gleichzeitig kämpfte Hermann Rappe erfolgreich um die Sicherung eines zukunftsfähigen, stabilen Kerns der Chemie in den neuen Bundesländern der neue Beschäftigungschancen für die Menschen bot.