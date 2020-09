Für gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West

Frauen im Beruf in Ost und West

Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es erhebliche Unterschiede zwischen Ost und West. Auch wenn mehr Frauen im Osten berufstätig sind, so verdienen sie in der Regel weniger als ihre West-Kolleginnen. Generell verdienen Beschäftigte in Ostdeutschland auch 30 Jahre nach der Einheit weiterhin weniger als in Westdeutschland.