Streiks zum Prime-Day

Anlässlich des Amazon Prime-Days treten in dieser Woche Beschäftigte an sieben Standorten des Onlineriesen in Deutschland in den Streik. Die Ausstände haben in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli begonnen. Unter dem Motto „Kein Rabatt mehr auf unsere Einkommen“ fordern die Beschäftigten Tarifeinkommen wie im Einzel- und Versandhandel durch Anerkennung der regionalen Flächentarifverträge.

