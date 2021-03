Die IG BCE hat ihre Forderungen für die Tarifverhandlungen in der Kautschukindustrie beschlossen. Sie fordert für die 25.000 Beschäftigten eine Entgelterhöhung in Höhe von 4,5 Prozent, eine verbesserte Kurzarbeitergeld-Regelung für IG-BCE-Mitglieder sowie eine Wahloption zwischen mehr Freizeit und mehr Geld. Die Tarifverhandlungen starten am 17. März 2021.

