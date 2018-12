Tarifverhandlung bei Coca-Cola ergebnislos vertagt

Nach nur zwei Stunden wurde die erste Tarifverhandlung für die 7.500 Beschäftigten bei Coca-Cola in Deutschland am 18.12.2018 ergebnislos vertagt. NGG- Verhandlungsführer, Freddy Adjan, zeigte sich enttäuscht: „Für Coca Cola in Deutschland war das Geschäftsjahr 2018 sehr erfolgreich – das musste auch die Unternehmensseite zugeben. Aber trotzdem wurde heute kein Angebot unterbreitet.“

Die NGG fordert 180 Euro mehr für alle Beschäftigten und 100 Euro mehr für die Auszubildenden. Die zweite Verhandlungsrunde startet am 11. und 12. Februar.

Zur Meldung