Nach drei Jahren intensiver Verhandlungen hat die GEW eine einheitliche Entgeltregelung für die kommunalen Lehrerinnen und Lehrer in Bayern erzielt. In Anlehnung an die geltenden Landesregelungen und kommunaler Sonderregelungen, wurde eine moderne Entgeltordnung entwickelt. Diese soll am 1. August 2020 in Kraft treten.

