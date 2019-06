Austausch mit israelischen Gewerkschaften: DGB trifft Histadrut

Artikel

DGB und ungarische Gewerkschaften: Gemeinsam für ein soziales Europa

Am 7. und 8. Mai ist eine Delegation von ungarischen Gewerkschaftern zu Gast in Berlin. Mit auf dem Programm: ein Treffen mit dem Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstand. Die deutschen und ungarischen Gewerkschaften sind sich einig: Soziale Belange müssen in der EU Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen haben.