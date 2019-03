Abschluss in der Papier-Tarifrunde: 4,2 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten

Am 25. Januar haben sich IG BCE und Arbeitgeber auf einen Tarifvertrag für die Beschäftigten des Glasherstellers Saint Gobain geeinigt. Für die Monate Oktober 2018 bis Januar 2019 gibt es 200 Euro als Einmalzahlung. Ab dem 1. Januar 2019 steigen die Einkommen um drei Prozent und ab dem 1. Januar 2020 um weitere zwei Prozent.

Ab 1. März erhalten die Beschäftigten der Leder erzeugenden Industrie drei Prozent mehr Geld. Auch die Ausbildungsvergütungen steigen und die Nachtschichtzuschläge wurden neu geregelt. Wider Erwarten einigte sich die Gewerkschaft IG BCE mit der Arbeitgeberseite schon in der ersten Verhandlungsrunde.

Papier Tarifrunde: Erste Verhandlung ohne Ergebnis

Die erste Runde der Tarifverhandlungen für die rund 40.000 Beschäftigten in der Papierindustrie ist am 19. Februar ohne Ergebnis geblieben. Die Arbeitgeber legten kein Angebot vor. Die Forderung der IG BCE bewerteten sie als unangemessen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 5,5 Prozent. Die zweite Verhandlungsrunde findet am 5. März statt.