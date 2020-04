Macht mit beim virtuellen Chorprojekt zum 1. Mai!

DGB

Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, demonstrieren wir in diesem Jahr wegen Corona nicht auf den Straßen, sondern mit einer Live-Sendung im Netz: Wir sind da. Wir sind viele. Und wir halten zusammen.

Das sollen alle sehen und hören. Deswegen rufen wir für den 1. Mai einen "virtuellen Chor" ins Leben: mit Euch.

Unser Ziel: Möglichst viele Mitwirkende aus allen Teilen Deutschlands, die sich für den Kultsong "You‘ll never walk alone" zu einem großen Chor der Solidarität vereinen. Als musikalische Entsprechung unseres Maimottos "Solidarisch ist man nicht alleine!"

Werdet Teil des Mitsing-Projektes zum 1. Mai. Und erhebt Eure Stimme für den Zusammenhalt in schwieriger Zeit.

In drei einfachen Schritten seid Ihr dabei:

Schritt eins: Ladet Euch das Mitsing-Video herunter oder schaut es euch hier auf dieser Seite an (ihr findet das Video zum Streamen oder zum Download weiter unten auf dieser Seite - der Liedtext wird im Video eingeblendet).

Schritt drei: Schickt uns Euer Mitsing-Video (Bild und Ton) per Mail an: solidarisch@dgb.de*

Sollte Euer Video zu groß sein für den Versand per E-Mail, könnt Ihr es uns auch mit kostenlosen Diensten wie WeTransfer an solidarisch@dgb.de senden*.

Einsendeschluss für Eure Beiträge ist der 26. April 2020.

MITSING-VIDEO

für den virtuellen Chor zum 1. Mai

*Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird Beiträge, die uns im Rahmen dieser Aktion an solidarisch@dgb.de zugesendet werden, sichten. Sollten wir einen der Beiträge in unseren sozialen Netzwerken, auf unserer Webseite oder in unserer Live-Sendung am 1. Mai 2020 veröffentlichen, werden wir vorab Euer Einverständnis einholen. Wir werden die uns zugesendeten Daten ausschließlich im Rahmen dieser Aktion speichern und verwenden. Gespeicherte Daten werden wir löschen, sobald wir sie nicht mehr für die Vor- und/oder Nachbereitung der Aktion zum 1. Mai 2020 benötigen - spätestens am 31. Mai 2020.