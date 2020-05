Rückkehr vom Homeoffice ins Büro trotz Corona: Was darf der Chef verlangen?

Zum Hintergrund

Eine Versetzung im betriebsverfassungsrechtlichen Sinne ist die Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs, die voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet, oder die mit einer erheblichen Änderung der Umstände verbunden ist, unter denen die Arbeit zu leisten ist (§ 95 Abs. 3 Satz 1 BetrVG). Wie bei der Anordnung bzw. Einführung von Homeoffice wird die Arbeitsleistung im Betrieb in einer anderen organisatorischen Einheit ​und Umgebung sowie ggf. an einem anderen Arbeitsort als zuhause erbracht, auch das „Arbeitsregime“ ​(andere Arbeitsmittel und Arbeitsorganisation gegenüber dem "Mobile Office") ändert sich wieder. Es ist ähnlich, wie in dem Fall, in dem ein*e Arbeitnehmer*in von einer Filiale (Niederlassung) in eine andere zurückversetzt wird. In beiden Fällen muss der Betriebsrat seine Zustimmung geben oder der Arbeitgeber muss sie sich vom Arbeitsgericht ersetzen lassen (§ 99 Abs. 4 BetrVG).