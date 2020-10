Für die diesjährigen Tarifverhandlungen in der bayerischen Ziegelindustrie fordert die IG BAU eine Erhöhung der Löhne um 220 Euro und höhere Ausbildungsvergütungen. Für die Laufzeit der Tarifverträge sollen die Beschäftigten drei zusätzliche Urlaubstage – wahlweise eine Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro – erhalten. Die erste Tarifverhandlung findet am 13. Oktober 2020 statt.

