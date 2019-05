Kfz-Tarifrunde 2019: Erste Verhandlungsrunde ohne Ergebnis

Die erste Tarifverhandlung für das Kfz-Handwerk in Bayern ist ohne ein Angebot der Arbeitgeber zu Ende gegangen. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld und eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütungen. In Bayern fordert die Gewerkschaft mindestens 140 Euro mehr. Am 16. Mai startet die zweite Runde für die bayerischen Kfz-Beschäftigten.

Am 8. Mai startete die erste Verhandlung für die Kfz-Beschäftigten in Baden-Württemberg und am 14. Mai beginnen die Verhandlungen in Mecklenburg-Vorpommern. In der Woche ab dem 21. Mai ist dann Tarifrunden-Auftakt in Schleswig-Holstein, Hessen sowie in Hamburg und ab 27. Mai geht es weiter in der ersten Runde in Nordrhein-Westfalen und in Berlin-Brandenburg-Sachsen. Die Friedenspflicht endet am 31. Mai. Danach sind Warnstreiks möglich.

