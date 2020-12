Brückentage 2021: Nur ein einziger bundesweiter Brückentag

Wenn gesetzliche Feiertage auf einen Dienstag oder einen Donnerstag fallen, können Beschäftigte sich mit nur einem Urlaubstag am Montag oder Freitag vier Tage Freizeit am Stück sichern: die so genannten Brückentage. Das Jahr 2021 ist in dieser Hinsicht nicht besonders "arbeitnehmerfreundlich": In diesem Jahr gibt es nur einen einzigen bundesweiten Brückentag. Einen weiteren Brückentag können Beschäftigte nur in einigen Bundesländern nehmen.

Im Jahr 2021 fält nur ein einziger bundesweiter gesetzlicher Feiertag auf einen Dienstag oder Donnerstag. Der einzige bundesweite Feiertag, der sich 2021 für einen Brückentag eignet, ist:

Christi Himmelfahrt am 13.05.2021 (Donnerstag)

Wer also Freitag, den 14.05.2021 als Brückentag frei nimmt, hat vier Tage Freizeit am Stück.

Eine weitere Möglichkeit für einen Brückentag bietet 2021 Fronleichnam:

Fronleichnam am 03.06.2021 (Donnerstag)

Passender Brückentag für Fronleichnam ist also Freitag, der 04.06.2021. Allerdings ist Fronleichnam nicht in allen Bundesländern ein Feiertag. Gesetzlicher Feiertag ist Fronleichnam nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland sowie in Teilen von Sachsen und Thüringen.