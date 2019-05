Der DGB bedankt sich bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern

Der 11. Mai ist der Europäischer Tag der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. Der perfekte Anlass um Danke zu sagen: an unsere ehrenamtlichen Richterinnen und Richter aus den Gewerkschaften an Arbeits- und Sozialgerichten.

DGB

Der soziale Rechtsstaat in einer Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass Recht öffentlich verhandelt und entschieden wird und die Bürgerinnen und Bürger an den Entscheidungen beteiligt werden. Der DGB wird diese Grundlage lebendiger Demokratie gegen Forderungen verteidigen, die Beteiligungsrechte der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter abbauen zu wollen.

Ihr Ehrenamt nehmen unsere ehrenamtlichen Richterinnen und Richter mit großem Engagement wahr und bringen ihren Sachverstand und ihre Lebenserfahrung auf der Arbeitnehmerseite in den Prozess der Rechtsfindung ein. Die Beteiligung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter schafft Transparenz und Akzeptanz der Rechtsprechung und trägt so zum gesellschaftlichen Frieden bei.

Die Urteilsformel "Im Namen des Volkes" erhält so wirklich Sinn.

Ehrenamtlichen Richterinnen und Richter müssen dabei den Spagat hinbekommen, das Ehrenamt mit dem Beruf zu vereinbaren.

Herzlichen Dank für euer ehrenamtliches Engagement und euren Gestaltungswillen!