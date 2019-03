Entlastung für Beschäftigte in Kliniken: ver.di erzielt weiteren Tariferfolg

ver.di hat einen weiteren tarifvertraglichen Erfolg zur Entlastung der Beschäftigten in Krankenhäusern erzielt. Am städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel einigten sich ver.di und der Arbeitgeber auf tarifvertragliche Regelungen. Diese beinhalten unter anderem die Schaffung von rund 60 neuen Vollzeitstellen für Pflegefachkräfte sowie eine bessere Nachtdienstbesetzung.

