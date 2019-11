Wirtschaftsweisen reden Herausforderungen klein

Das Bruttoinlandsprodukt wird 2019 nur gering wachsen, sagen Deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute voraus. Antreiber dieses kleinen Zuwachs sind privater Konsum und der boomende Bausektor. Warum die Binnennachfrage in Deutschland aber vor allem durch öffentliche Investitionen in Bau, Energiewende, Digitalisierung und Bildung gestärkt werden muss, beantwortet der DGB-klartext.

Artikel

Für eine progressive Wirtschaftspolitik!

Die Einkommenskluft in Deutschland in den letzten Jahren immer größer geworden. Durch den Ausbau des Niedriglohnsektors haben Geringverdiener heute real weniger Geld in der Tasche als in den 1990er Jahren. Wie diese Probleme gelöst werden können, wurde auf einer DGB-Konferenz am "Tag der progressiven Wirtschaftspolitik“ diskutiert. Der DGB-klartext.