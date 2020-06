Der Lebensmittel-Konzern Danone schließt 2021 sein Werk in Rosenheim. Wie es für die 160 Beschäftigten weiter geht, ist unklar. Die Mitarbeiter sind deshalb am Mittwoch, den 3. Juni 2020, in den Streik getreten um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Mehr als die Hälfte ist über 50 Jahre und hat bei einer Schließung schlechte Job-Perspektiven. Die NGG fordert deshalb einen Sozialtarifvertrag.

