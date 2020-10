In der Tarifrunde 2020 für die kommunalen Beschäftigten in der Waldarbeit in Rheinland-Pfalz (BezTV-W RP) hat die IG BAU ihre Forderungen beschlossen. Sie fordert 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens 150 Euro. Die erste Verhandlung endete am 28. September ohne Ergebnis.

