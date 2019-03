Darf mein Chef mir wegen Krankheit kündigen?

Fazit:

Kündigungen wegen Krankheit sind möglich, aber an strenge Regeln geknüpft. In der Praxis kommen sie eher selten vor – und wenn, dann sind die häufig rechtsunwirksam. Arbeitnehmer haben also gute Chancen, wenn sie sich gegen eine solche Kündigung wehren - und sollten das auch immer tun. Dabei müssen sie allerdings schnell sein: Wenn sie nicht innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage erheben, gilt sie von Anfang an als rechtswirksam. Unterstützung beim Kündigungsschutzprozess bietet unter anderem der DGB Rechtsschutz.