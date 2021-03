Bereits in der ersten Verhandlungsrunde haben sich die IG BCE und die Arbeitgeber auf einen Tarifvertrag für die 5500 Beschäftigten in der Kunststoffindustrie Hessen geeinigt. Die Einkommen steigen in zwei Stufen um insgesamt 2,5 Prozent. Zusätzlich gibt es eine Corona-Prämie in Höhe von 200 Euro und das Kurzarbeitergeld wird auf 80 Prozent des Nettogehalts aufgestockt.

