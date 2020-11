Am Freitag den 20.11.2020 hat die NGG zum erneuten Warnstreik beim Fruchtverarbeiter Mühlhäuser in Mönchengladbach aufgerufen. Damit wollen die Beschäftigten den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, in den laufenden Tarifverhandlungen endlich ein vernünftiges Angebot vorzulegen. Die Arbeitgeber hatten erst in der vierten Verhandlung ein Ergebnis vorgelegt. Die NGG wies dieses als unzureichend ab.

