Gebäudereiniger-Handwerk: Bundesweite Aktionen

Nach den bundesweiten Warnstreiks der IG BAU im Gebäudereiniger-Handwerk am 19. November lehnen die Arbeitgeber weiterhin die Zahlung eines Weihnachtsgelds ab. Die IG BAU hatte deshalb zu bundesweiten Aktionen am 11. und 12. Dezember aufgerufen um die Forderungen der Beschäftigten nach einem Tarifvertrag Weihnachtsgeld weiter zu verstärken.

Mit einer Open-Air-Putz-Aktion vor dem Brandenburger Tor in Berlin machte die IG BAU am 12. Dezember daruf aufmerksam, dass die Arbeitgeber der Branche kein Weihnachtsgeld zahlen. Direkt zur Meldung.

In Magdeburg suchten die Glas- und Gebäudereiniger am 11. Dezmeber den persönlichen Austausch mit den Abgeordneten und Ministern des Landtags in Magdeburg, um über den aktuellen Stand der Tarifverhandlungen im Gebäudereinigerhandwerk aufmerkam zu machen. Direkt zur Meldung.

Alle weiteren bundesweiten Aktionen finden Sie hier.