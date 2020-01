Bau-Mindestlöhne: IG BAU stimmt Schlichterspruch zu

Die IG BAU hat dem Schlichterspruch zu Branchen-Mindestlöhnen im Bauhauptgewerbe zugestimmt. „Jetzt sind die Arbeitgeber am Zug, den Weg für eine Anhebung der Lohnuntergrenzen auf dem Bau endgültig freizumachen“, sagte der IG BAU-Bundesvorsitzende, Robert Feiger. Die Erklärungsfrist für die Arbeitgeberseite endet am 17. Januar 2020.



DGB/goodluz/123RF.com

Nachdem die IG BAU den Schlichterspruch angenommen hat, müssen nun der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie zustimmen. Die Erklärungsfrist für die Arbeitgeber endet am Freitag nächster Woche (17. Januar 2020).

Bundesweit würde dann ab dem 1. April 2020 der Mindestlohn 1 für Hilfsarbeiten um 35 Cent auf 12,55 Euro pro Stunde steigen. Darüber hinaus soll der zweite Mindestlohn, den es in den alten Bundesländern und in Berlin für Facharbeiten gibt, erhalten bleiben und ebenfalls steigen – und zwar um 20 Cent: Dieser sogenannte Mindestlohn 2 würde dann ab April im Westen bei 15,40 Euro pro Stunde und in Berlin bei 15,25 Euro liegen.

Der Schlichterspruch sieht vor, dass die neuen, gestiegenen Mindestlöhne eine Laufzeit bis Ende 2020 haben. Davon würden bundesweit mehr als 200.000 Bauarbeiter profitieren.

