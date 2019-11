Weihnachtsgeld: Tarifvertrag lohnt sich

Ein vergleichsweise hohes Weihnachtsgeld erhalten unter anderem die Beschäftigten im Bankgewerbe, in der Süßwarenindustrie, in der Chemieindustrie, in der Energieversorung, in der Papier und Pappe verarbeitenden Industrie sowie in der Textilindustrie (Westfalen), bei denen die Jahressonderzahlung zwischen 95 bis 100 Prozent eines Monatseinkommens liegt. Es folgen unter anderem die Bereiche Bekleidungsindustrie West (82,5 Prozent), Versicherungen (80 Prozent), Einzelhandel West (vorwiegend 62,5 Prozent) sowie Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie Ost (60 Prozent).

Im öffentlichen Dienst (Gemeinden, West) beträgt das Weihnachtsgeld je nach Vergütungsgruppe zwischen 52 und 80 Prozent und zwischen 39 und 60 Prozent in Ostdeutschland.

