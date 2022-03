Christi Degen, Geschäftsführerin des RKW Kompetenzzentrums, und Dr. Robby Riedel, stellv. Vorsitzender des RKW Bundesvereins und Verwaltungsrat, sprechen über die Bedürfnisse des Mittelstandes, konstruktive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und den Fachkräftemangel in Deutschland.

DGB/RKW/Simone Neumann links: Christi Degen, Geschäftsführerin des RKW Kompetenzzentrum

rechts: Dr. Robby Riedel, stellv. Vorsitzender RKW Bundesverein und Verwaltungsrat

Das Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V. (kurz RKW e.V.) blickt auf eine 100-jährige Geschichte zurück. Gegründet 1921 als "Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit in Industrie und Handwerk" bildet das RKW heute ein Netzwerk aus Sozialpartnern, Verbänden, Wissenschaft, Politik und Einzelpersonen, welches mittelständische Unternehmen am Wirtschaftsstandort Deutschland unterstützt. Das Kompetenzzentrum bietet den Mittelständlern Leistungen, die sie sich im Gegensatz zu großen Unternehmen oft nicht leisten können. Aktuell dreht sich alles um die Megatrends Nachhaltigkeit und Digitalisierung und wie die Belegschaften mit diesen Entwicklungen umgehen können. Die unterschiedlichsten Perspektiven aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik kommen im RKW zusammen und ermöglichen auch für Gewerkschaften einen Blick über den Tellerrand. Die Beschäftigten eines Unternehmens sind Teil von Veränderungsprozessen. Eine sozial gerechte Transformation ist nur möglich, wenn Beschäftigte und Gewerkschaften mit am Tisch sitzen. Das RKW kann dabei ein Ideenraum zur Entwicklung gemeinsamer Lösungen sein.

Frau Degen, das RKW ist nun mittlerweile 100 Jahre alt. Seit der Gründung im Jahr 1921 ist viel passiert. Das RKW blickt auf eine bewegte Geschichte zurück mit vielen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen. Was macht das RKW heute, wer ist die Zielgruppe und wo ist das RKW aktiv?

Das stimmt, 100 Jahre sind eine wirklich lange Zeit und es ist viel passiert. Die Zielgruppe ist immer dieselbe geblieben: der Mittelstand. Die Idee des RKW ist es, die Mittelständler am Wirtschaftsstandort Deutschland mit Leistungen zu unterstützen, die sie sich im Gegensatz zu großen Unternehmen kaum leisten können.

In den letzten 100 Jahren haben sich die Megatrends, die in den jeweiligen Epochen die Entwicklung der Unternehmen bestimmt haben, immer wieder verändert. Früher ging es um den Anfang der Massenproduktion und darum, den Wohlstand in breite Bevölkerungsschichten zu tragen. Später wurden Produktivität und internationale Wettbewerbsfähigkeit existenziell. Aktuell geht es vor allem um Nachhaltigkeit, Digitalisierung und auch darum, wie die Belegschaften der Mittelständler mit diesen Entwicklungen umgehen können.

Herr Riedel, die Sozialpartnerschaft ist ein wesentliches Merkmal der Arbeit im RKW. Hier kommen Arbeitgeber, Gewerkschaften wie auch Praktiker*innen und Wissenschaftler*innen zum Ideenaustausch zusammen. Wie können sich die Gewerkschaften in die Arbeit des RKW einbringen? Und welche konkrete Zusammenarbeit gibt es?

Es gibt wenige Orte, wo unterschiedliche Perspektiven aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammenkommen – das RKW bietet dafür eine Bühne. Das ist für alle Beteiligten erfrischend und aufschlussreich und es ermöglicht den Blick über den Tellerrand hinaus. Da hat das RKW in meinen Augen ein Alleinstellungsmerkmal. Die Arbeit beispielsweise in den verschiedenen Beiräten ist sehr konstruktiv, zielorientiert und interessant. Berechtigte Interessen werden ausgelotet, in Handlungsfelder übersetzt und es wird konstruktiv nach Lösungen gesucht. Jede*r bringt seine oder ihre ganz spezielle Expertise ein. Der Blickwinkel der Gewerkschaften ist natürlich vornehmlich der der Beschäftigten. Wie wirken sich neue Arbeitsabläufe auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus? Wie können sich Beschäftigte in laufende Prozesse, beispielsweise bei der Digitalisierung oder der sozial-ökologischen Transformation unserer Wirtschaft, einbringen?

An Herrn Riedel: Welchen Mehrwert bringt dies für Beschäftigte einerseits und Gewerkschaften andererseits?

Beschäftigte können die Arbeit im Betrieb aktiv mitgestalten, etwa indem sie in den Betriebsräten mitarbeiten. Sie sind damit Teil von Veränderungsprozessen. Auf der anderen Seite können solche Veränderungen aber auch Ängste und Sorgen bei den Beschäftigten auslösen. Werde ich den neuen Anforderungen gerecht? Verliere ich vielleicht durch die fortschreitende Digitalisierung meinen Arbeitsplatz? Diese Sorgen der Beschäftigten gilt es ernst zu nehmen. Die Transformation gerecht zu gestalten, das ist die große Aufgabe, vor der wir stehen. Eins ist dabei klar: Nur wenn die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften mit am Tisch sitzen, wird es eine gerechte Transformation geben. Das RKW als Ideenraum zur Entwicklung gemeinsamer Lösungen hat etwas sehr Partizipatives.

An Frau Degen: Die Welt dreht sich schneller als je zuvor: Die Digitalisierung der Arbeitswelt, die sozial-ökologische Transformation, Klimawandel und Energiewende, all das wird die Arbeit, so wie wir sie kennen, auf den Kopf stellen. Wie begegnen Sie diesen Megatrends in der Arbeit des RKW?

Sie haben recht, dies sind heute die prägenden Trends. Zum Teil stellt der Markt neue Anforderungen an die Unternehmen, zum Teil kommen neue gesetzliche Regelungen auf sie zu und technische Neuerungen können Geschäftsfelder und Arbeitsweisen verändern. Um den mittelständischen Unternehmen Handlungshilfen anbieten zu können, sondieren wir Forschungsergebnisse zu diesen Themen und entwickeln Management-Tools und Leitfäden – auch wir übrigens immer digitaler. Und mit unserem Netzwerk der Landesorganisationen in den Bundesländern vor Ort, die die mittelständischen Unternehmen in den Regionen beraten, stehen wir in ständigem Dialog mit den Betrieben.

So sehen wir viele gute Beispiele von Unternehmen, die sich die neuen Trends schon zu Nutze gemacht haben und in den Herausforderungen auch Chancen gesehen haben. Diese Beispiele können wir dann anderen Mittelständlern zur Verfügung stellen. Im Moment entwickeln wir Tools zum Umgang mit Krisen, wie der Pandemie, zur Weiterbildung der Belegschaften bezüglich künstlicher Intelligenz, zum Azubi-Marketing und zum Aufspüren von Digitalisierungsmaßnahmen in den Unternehmen. Als nächstes werden wir uns verstärkt um Nachhaltigkeitsverbesserungen in den Betrieben kümmern und ihnen beim Umgang mit CO2-Neutralität und der neuen EU-Taxonomie helfen.

An Frau Degen: Ein Hauptaugenmerk legen Sie in Ihrer Arbeit auf die Fachkräftesicherung: Welche zentralen Stellschrauben haben Sie für sich diesbezüglich identifiziert?

Wir bauen zum einen das Angebot an Orientierungs- und Unterstützungsinstrumenten im Azubi-Marketing aus; mit dem Projekt der Digiscouts befähigen wir Azubi-Teams Projektverantwortung für Digitalisierungsvorhaben in ihren Betrieben zu übernehmen – und wir haben Instrumente zur Geschäftsmodellinnovation entwickelt, die Unternehmen dabei helfen sollen, mit weniger Fachkräften auskommen zu können. Aktuell entwickeln wir zudem neue Instrumente zu „Remote Work“ und „Home Office“-Regelungen. Aber auch die Weiterbildung der Belegschaften zu Digitalisierungsthemen beschäftigt uns.

Herr Riedel: Wie sehen Sie die Diskussion um den Fachkräftemangel? Was muss aus Ihrer Sicht unternommen werden, um Fachkräfte an Unternehmen zu binden? Was können Gewerkschaften hier leisten?

Der Bedarf an Fachkräften nimmt in vielen Bereichen weiter zu. Durch den demografischen Wandel und die Transformation unserer Wirtschaft werden die Herausforderungen zudem größer. Deshalb brauchen wir ein entschiedenes Handeln.

Klar ist: Qualifiziertes Personal ist elementar für die Unternehmen und der Schlüssel für unseren Wohlstand. Um auch in Zukunft ausreichend Fachkräfte zu sichern, bedarf es einiger beherzter Maßnahmen. Dazu gehört unbedingt, dass die duale Ausbildung gestärkt wird. Ebenso sollte die Allianz für Aus- und Weiterbildung fortgesetzt werden. Auch der Übergang von Schule in eine Ausbildung gehört auf den Prüfstand; denn der Anteil derjenigen, die ohne berufliche Ausbildung bleiben, ist einfach zu groß. Weiterbildung- und Qualifizierungsmaßnahmen während des Berufslebens sind weitere wichtige Stellschrauben. Nicht zuletzt müssen bestehende Beschäftigungspotentiale, wie z. B. die Erwerbsarbeit von Frauen und von Menschen zwischen 55 und 64 Jahren, gehoben werden. Auch die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland und die vereinfachte Anerkennung der erworbenen Abschlüsse sind Bausteine zur Sicherung von Fachkräften.

Frau Degen: Wie hat die Corona-Pandemie, die seit nunmehr zwei Jahren unser tägliches Leben begleitet, Ihre Arbeit im RKW als auch die von Ihnen wahrgenommene Veränderungen bei den Unternehmen beeinflusst?

Auch wir im RKW Kompetenzzentrum mussten unsere Arbeitsweisen plötzlich umstellen. Als „Wissensorganisation“ ist Home Office vergleichsweise gut machbar. Allerdings müssen auch wir Acht geben, dass wir den Kontakt zu den Unternehmen nicht verlieren. Und als Team warten wir schon ungeduldig darauf, bald wieder ein paar Tage in der Woche in Präsenz miteinander arbeiten zu können. Bei den Unternehmen hat die Pandemie sehr unterschiedlich gewirkt. Wir alle wissen, dass besonders der stationäre Einzelhandel, der Tourismus, die Gastronomie und Hotellerie als auch die Kultur- und Veranstaltungsbranche sehr gelitten haben und noch leiden. Andere Unternehmen haben in der Pandemie zu neuen, erfolgreichen Geschäftsfeldern gefunden. Diesem Thema – und den guten Beispielen – haben wir Ende letzten Jahres eine Ausgabe unseres RKW-Magazins gewidmet. Wir konnten feststellen, dass die Pandemie durchaus auch als Innovationstreiber wirkt.

Herr Riedel: Was wünschen Sie dem RKW zu seinem 100 Geburtstag und was möchten Sie zum Jubiläum mitgeben?

Zunächst wünsche ich dem RKW auch weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit und Tatkraft bei der Umsetzung seiner Ziele. Ich hoffe, dass das RKW seine Stellung als zentrale Institution rund um Fragen des Entrepreneurships, der Fachkräftesicherung und der Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) weiter ausbauen kann und auch in Zukunft diesbezüglich als der zentrale Akteur wahrgenommen wird. Die Herausforderungen - für Beschäftigte, Unternehmen und Gesellschaft gleichermaßen - sind groß. Nur wenn wir gemeinsam an einen Strang ziehen, können wir diese erfolgreich stemmen. Hier ist das RKW ein wichtiger Akteur.