Nachdem die Beschäftigten der Fürstenberg Brauerei erstmals in der Geschichte in den Warnstreik getreten sind, haben sich die NGG und die Arbeitgeber auf einen Tarifvertrag geeinigt. Zum 1. November 2020 steigen die Einkommen um zwei Prozent. Zusätzlich bekommen Vollzeitbeschäftigte eine Corona-Prämie in Höhe von 300 Euro netto. Teilzeitbeschäftigte bekommen diese anteilig und Auszubildende 150 Euro.

