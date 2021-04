ver.di ruft die Beschäftigten im Tarifgebiet TÜV Bund zu ganztägigen Streiks auf. ver.di möchte damit den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Trotz des ersten Warnstreiks am 21. April haben die Arbeitgeber kein neues Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem einen Sockelbetrag von 300 Euro für Beschäftigtengruppen in niedrigen Gehaltsgruppen.

