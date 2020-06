Im Frosta-Tiefkühlwerk im sächsischen Lommatzsch sind am Dienstagmorgen, 9. Juni 2020, die Beschäftigten in einen 24-stündigen Warnstreik getreten. Auch rund 50 Beschäftigte im Cargill-Ölwerk in Riesa beteiligten sich an dem Streik. Die Gewerkschaft NGG hatte dazu aufgerufen und bekräftigt damit ihre Forderung: Lohnangleichung der Löhne ans Westniveau, mindestens jedoch 12 Euro Stundenlohn.

