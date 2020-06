Zum bestehenden Abschluss der gemeinsamen Einkommensrunde verschiedener Transdev–Unternehmen vom 20. Februar 2020 hat die EVG für ihre Mitglieder bei der Transdev Rheinland GmbH (RBE) ein umfassendes Gesamtpaket bis Ende 2021 vereinbart. Die Einkommen steigen in drei Stufen um fünf Prozent. Ab 2021 tritt eine weitere Vereinbarung zum EVG-Wahlmodel in Höhe von 2,6 Prozent des Einkommens in Kraft.

