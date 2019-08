Gebäudereinigerhandwerk: IG BAU-Aktionen für Tarifvertrag gehen weiter

Am 30. September startet die nächste Tarifrunde im Gebäudereinigerhandwerk. Doch bis dahin machen die Beschäftigten weiter Druck für ihre Forderungen - zum Beispiel nach gerechter Eingruppierung nach der Ausbildung und für ein Weihnachtsgeld.

Auch Ausbildung in der Gebäudereinigung muss sich lohnen. Die Azubis aus der Philipp-Holzmann-Schule in Frankfurt am Main stehen zur Forderung der IG BAU nach gerechter Bezahlung nach der Ausbildung. Als Gesellinnen und Gesellen fordern sie die Eingruppierung in die Lohngruppe 7. Mit dem Mindestlohn wollen sie sich nicht zufriedengeben.

Und in Oberursel (Taunus) forderten die Beschäftigen "Her mit dem Weihnachtsgeld in der Gebäudereinigung! JETZT."

