McDonald’s, Starbucks und Co.: „Völlig indiskutables Angebot“ der Arbeitgeber

Artikel

Gute Nachrichten für Bäcker-Azubis: Tarifvertrag wird "allgemeinverbindlich"

Am 1. Mai 2019 hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil den Tarifvertrag des Bäckerhandwerks für "allgemeinverbindlich" erklärt. Damit stehen den Bäcker-Azubis ab sofort und rückwirkend zum 1. September 2018 die gleichen Ausbildungsvergütungen zu, unabhängig davon in welchem Betrieb sie arbeiten. Azubis, die weniger Geld bekommen, sollten sich auf jeden Fall an ihre Gewerkschaft NGG wenden.