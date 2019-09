Tarifrunde Versicherungen startet

Artikel

Einigung über ersten bundesweiten Entgelttarifvertrag für Luftsicherheitskräfte erzielt

Am Donnerstag, 24. Januar 2019, haben sich ver.di und der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen auf einen ersten bundesweiten Entgelttarifvertrag in der Luftsicherheit geeinigt. Die jährlichen Erhöhungen liegen zwischen 3,5 und 9,77 Prozent. Die Gesamtlaufzeit beträgt drei Jahre, die Gesamterhöhungen je nach Region und Tätigkeit in diesem Zeitraum zwischen 10,5 Prozent und 26,7 Prozent.