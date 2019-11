Höhere Lohnzuschläge und mehr Urlaub für Gebäudereiniger

Seit heute, dem 1. November 2019, gilt der neue Rahmentarifvertrag für die Gebäudereiniger-Branche. Die bundesweit rund 650.000 Beschäftigten bekommen dadurch unter anderem höhere Lohnzuschläge und bald erstmals auch Weihnachtsgeld. Für einen Großteil der Beschäftigten gibt es mehr Urlaub.

IG BAU

Mit dem neuen Rahmentarifvertrag gibt es neben höherer Lohnzuschläge für einen Großteil der Beschäftigten mehr Urlaub. Und wer Teilzeit arbeitet, aber regelmäßig Überstunden macht, hat jetzt Anspruch auf einen Arbeitsvertrag, der die längere Arbeitszeit auch garantiert.

Insgesamt arbeiten bundesweit rund 650.000 Beschäftigte in der Gebäudereinigung. Gewerkschaft und Arbeitgeber wollen den neuen Rahmentarifvertrag zudem für allgemeinverbindlich erklären lassen. Er würde dann für alle Beschäftigten der Branche gelten – unabhängig davon, ob das Unternehmen, bei dem die Reinigungskräfte arbeiten, dem Arbeitgeberverband angehört oder nicht.

Insbesondere für die Arbeit in der Nacht, sowie an Sonn- und Feiertagen steigen die Lohnzuschläge. So bekommt, wer beispielsweise an den beiden Weihnachtsfeiertagen, an Neujahr oder am 1. Mai arbeitet, sogar einen 200-prozentigen Lohnzuschlag. „In der Industriereinigung wird ein Zuschlag von 75 Cent pro Stunde bezahlt. Wichtig ist, dass davon in dieser Sparte ab jetzt deutlich mehr Beschäftigte profitieren als zuvor“, sagte Ulrike Laux vom Bundesvorstand der IG BAU.

Ab 2021 bekommen alle Beschäftigten 30 Tage Urlaub. Bereits im kommenden Jahr wollen IG BAU und Arbeitgeber zudem ein Weihnachtsgeld vereinbaren. Dieser Punkt war zuvor in den Tarifverhandlungen hart umstritten.

Zur Meldung