Die Beschäftigten des Milchverarbeiters ODW in Elsterwerda sind heute in einen mehrstündigen Warnstreik getreten. Grund dafür ist die Weigerungshaltung des Unternehmens, den Tarifvertrag Milchindustrie Ost zu übernehmen. Anfang der Woche ist eine erste Verhandlung ohne Ergebnis geblieben. In Elsterwerda stellen die rund 350 Beschäftigten unter der Marke Mark Brandenburg Milchprodukte her.

