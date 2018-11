ver.di fordert für Beschäftigte bei Banken 6 Prozent mehr Gehalt

ver.di fordert für die rund 200.000 Beschäftigten bei den privaten und öffentlichen Banken sechs Prozent mehr Gehalt. Für Beschäftigte mit einer übertariflichen Bezahlung will ver.di eine entsprechende Dynamisierung der Gehälter durchsetzen. Für Auszubildende fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Vergütungen um 100 Euro. Die erste Verhandlungsrunde findet am 15. Februar 2019 in Berlin statt.

