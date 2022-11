DGB fordert mehr Schutz für Frauen am Arbeitsplatz

Aktuelle Studien zum Thema:

Erst am 7. November hatte das Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung (CEWS) eine Studie „UNIsafe" über geschlechtsbezogene Gewalt an Hochschulen veröffentlicht. Demnach gaben 62 Prozent der befragten Personen an, mindestens eine Form von geschlechtsbezogener Gewalt erlebt haben, seit sie an ihrer Einrichtung arbeiten oder studieren.

Eine aktuelle Studie der Antidiskriminierungsstelle (ADS) zeigt die (nicht vorhandenen) Beschwerdestellen in Unternehmen (2021).