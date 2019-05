re:publica: Wie können KI-Systeme für Gute Arbeit genutzt werden?

Vom 6. bis 8. Mai 2019 ist wieder re:publica. Der DGB ist Partner des "größten Festivals für die digitale Gesellschaft" und mit einem eigenen Stand in der STATION Berlin vertreten. Hier lässt sich zum Beispiel die "Matrix der Arbeit" erkunden oder in den Podcast "Wissen macht Arbeit" reinhören. Am 7. Mai diskutiert DGB-Chef Reiner Hoffmann auf Stage 5 darüber, wie Künstliche Intelligenz (KI) die Arbeitswelt verändert.

re:publica

7. Mai, 16:15 Uhr, Stage 5 Session: "Bei uns heißt Siri Mary" - KI macht Arbeit Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Arbeitswelt. Doch welche Interessen stehen hinter der Technologie? Entscheidend ist gerade hier das „Kleingedruckte“: Wer legt die Ziele fest, nach denen Maschinen lernen? Macht KI Arbeit besser? Oder führt KI zu Arbeitslosigkeit, Überwachung und Fremdbestimmung? Dafür braucht es neue Aushandlungsprozesse. Katrin Suder, Vorsitzende des Digitalrats der Bundesregierung

Efstathios Michailidis, Betriebsratsvorsitzender aquaRömer GmbH & Co.KG

Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Anna Kopp, Head of IT Microsoft

Die digitale Kollegin "Mary"

Beim Mineralwasserhersteller „Aqua Römer“ in Göppingen arbeitet Mary. Mary ist die digitale Kollegin von gut 100 Beschäftigten und steuert mit ihrer Roboterstimme die Abläufe in der Mineralwasserproduktion. Der Betriebsratsvorsitzende, Efstathios Michailidis, ist bei der re:publica 2019 Teilnehmer der Session "Bei uns heißt Siri Mary" - KI macht Arbeit und erklärt im Video, warum es so wichtig ist, dass die Beschäftigten die Digitalisierung mitgestalten.