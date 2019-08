"Spüren die Menschen, es wird etwas getan, dann sinkt die Verunsicherung"

Uwe Völkner/FOX-Fotoagentur

"Wir erleben enorme Veränderungen in der Arbeitswelt", sagt der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann im Interview mit der Neuen Westfälischen. "Wir müssen in Weiterbildung investieren." Auch bei der Infrastruktur sei der Investitionsstau groß – bei Verkehr, im sozialen Wohnungsbau, bei den Energienetzen, der digitalen Infrastruktur und in der Bildung. Diese Baustellen müsse man "ehrgeizig angehen und darf sich nicht hinter einer schwarzen Null verstecken".

"Wenn wir den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken wollen, müssen wir ambitioniert in die Zukunft investieren", so Hoffmann. "Spüren die Menschen, es wird etwas getan, es geht nach vorne, dann sinkt die Verunsicherung. Das ist somit ein Beitrag gegen den bedenklichen Rechtsruck in Europa."

