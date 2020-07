McDonald's, Burger King und Co.: Deutlich mehr Geld!

Gute Nachrichten für die bundesweit 120.000 Beschäftigten von McDonald's, Burger King, Nordsee und Co.: Ab Juli steigen die Löhne in der Systemgastronomie bis zum Jahr 2024 in mehreren Stufen um insgesamt fast 28 Prozent. Diesen Anstieg hatten sich die Beschäftigten mit zahlreichen Warnstreiks- und Aktionen erkämpft. Die Beschäftigten sollten ihre Juli-Lohnabrechnung genau prüfen.

Für die Tarifgruppe 2 bedeutet das in Vollzeit zum 1. Juli 2020 beispielsweise 101 Euro mehr pro Monat, nach mehreren weiteren Lohnerhöhungen ab Dezember 2023 sogar insgesamt mindestens 439 Euro mehr im Monat. Ungelernte Kräfte, die seit einem Jahr beim selben Unternehmen arbeiten, haben jetzt Anspruch auf zehn Euro pro Stunde. Wer eine abgeschlossene Ausbildung hat, muss mindestens 12,81 Euro bekommen.

Zur Meldung der NGG