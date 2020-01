ver.di will für die Beschäftigten des Bundes einen Tarifvertrag Digitalisierung abschließen. Damit sollen sie an den digitalen Möglichkeiten teilhaben und vor Risiken geschützt werden. Am 28. Februar 2020 werden die Verhandlungen zum Tarifvertrag Digitalisierung in Berlin aufgenommen und sollen bis zum Sommer 2020 abgeschlossen sein.

